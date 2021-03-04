Гульбару Калиеву привлекут к уголовной ответственности. Судьи дали согласие

Сегодня дисциплинарная комиссия при Совете судей рассмотрела вопрос о привлечении главы Верховного суда Гульбары Калиевой к уголовной ответственности.

Сама Калиева и ее защитник не пришли на заседание. Следователь ГКНБ Замирбек Субаналиев сообщил, что председателю ВС хотят вручить уведомление о подозрении по статье «Коррупция» УК КР.

Комиссия решила внести президенту предложение об отстранении Гульбары Калиевой от должности председателя Верховного суда.

В итоге дисциплинарная комиссия дала согласие на привлечение Гульбары Калиевой к уголовной ответственности.

Напомним, Генеральная прокуратура внесла представление в дисциплинарную комиссию при Совете судей КР, где рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности председателя Верховного суда Гульбары Калиевой. Ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в отношении Гульбары Калиевой возбуждено уголовное дело. Оно касается коррупции при разработке и внедрении АИС «Местный суд». В ГКНБ считают, что Гульбара Калиева под различными предлогами затягивает процесс рассмотрения вопроса о привлечении ее к ответственности в дисциплинарной комиссии.