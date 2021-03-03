ГКНБ: Гульбара Калиева затягивает привлечение ее к уголовной ответственности

Председатель Верховного суда Гульбара Калиева под различными предлогами затягивает процесс рассмотрения вопроса о привлечении ее к ответственности в дисциплинарной комиссии. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

В ведомстве напомнили, что в отношении Гульбары Калиевой расследуется уголовное дело по факту коррупции при разработке и внедрении автоматизированной информационной системы «Местный суд».

«В декабре генпрокурором в дисциплинарную комиссию при Совете судей были направлены материалы вместе с представлением о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности председателя Верховного суда. По закону судья, в отношении которого подано обращение, извещается о дне и месте заседания. Однако Гульбара Калиева затягивает рассмотрение этого вопроса», — сообщили в ГКНБ.

Напомним, Генеральной прокуратурой внесено представление в дисциплинарную комиссию при Совете судей КР, где рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности председателя Верховного суда Гульбары Калиевой. Ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в отношении Гульбары Калиевой возбуждено уголовное дело. Оно касается коррупции при разработке и внедрении АИС «Местный суд».