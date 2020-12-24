ГКНБ возбудил уголовное дело против главы Верховного суда Гульбары Калиевой

В отношении председателя Верховного суда Гульбары Калиевой возбуждено уголовное дело. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.
По его словам, у следствия достаточно доказательств ее вины.
«Мы передали материалы в дисциплинарную комиссию при Совете судей. Если они примут решение и дадут согласие на привлечение к ответственности главы ВС, мы хоть завтра ее задержим, несмотря на высокую должность. Она нарушила закон, посредством чего нанесла урон государству. Однако подробности озвучить не могу», — сказал Камчыбек Ташиев.