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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

ГКНБ возбудил уголовное дело против главы Верховного суда Гульбары Калиевой

В отношении председателя Верховного суда Гульбары Калиевой возбуждено уголовное дело. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, у следствия достаточно доказательств ее вины.

«Мы передали материалы в дисциплинарную комиссию при Совете судей. Если они примут решение и дадут согласие на привлечение к ответственности главы ВС, мы хоть завтра ее задержим, несмотря на высокую должность. Она нарушила закон, посредством чего нанесла урон государству. Однако подробности озвучить не могу», — сказал Камчыбек Ташиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177813/
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