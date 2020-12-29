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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

В дисциплинарную комиссию поступило представление на Гульбару Калиеву

В дисциплинарную комиссию при Совете судей поступило представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности председателя Верховного суда Гульбары Калиевой. Об этом 24.kg сообщили в комиссии.

Уточняется, что такое представление внесла Генеральная прокуратура. Сейчас документ находится на изучении.

Напомним, ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в отношении Гульбары Калиевой возбуждено уголовное дело. Оно касается коррупции при разработке и внедрении АИС «Местный суд».
Ссылка: https://24.kg/vlast/178477/
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