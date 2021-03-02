Профильный комитет парламента одобрил новый проект Конституции

Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, госустройству и судебно-правовым вопросам одобрил новый проект Конституции. Решение принято на сегодняшнем заседании.

Депутат Аида Касымалиева отметила несоответствие кыргызской и русской версий, а также редакционные ошибки. Один из инициаторов проекта Бакыт Турусбеков не смог ответить, кто эти ошибки исправит.

«Вы говорите, что лингвистическая экспертиза проведена. Но ошибок очень много. Если депутаты не смогут внести изменения, хотя бы парламент должен исправить все ошибки и внести редакционные правки», — заявила она.