Кто чуть не стал и. о. мэра Бишкека. Что известно об Эрмеке Нургазиеве

В Бишкеке будет новый и. о. мэра. Накануне вечером стало известно, что исполняющим обязанности градоначальника назначен Эрмек Нургазиев. Сегодня его представили аппарату муниципалитета. Спустя несколько часов президент Садыр Жапаров написал, что решение было ошибочным.

Кто такой Эрмек Нургазиев, что о нем известно и почему хорошо, что власти отказались от такого кадрового назначения, в материале 24.kg.

Из открытых источников известно, что новоиспеченному чиновнику 44 года. Он уроженец Чуйской области, детство и юность провел в Оше. У Эрмека Нургазиева пять дочерей и один сын.

Семь фирм и никаких налогов

По данным Минюста, он является директором четырех компаний: ОсОО «ЭММА Курулуш», ОсОО «Солэр Гэлакси Тр.Со.», некоммерческий кооператив «Жилищно-строительный кооператив «Рассвет», жилищно-строительный кооператив «Баха-Сыдыгалы».

Еще в трех фирмах Эрмек Нургазиев учредитель — ОсОО отряд службы безопасности «Витязь-Союз», общество с ограниченной ответственностью «Эко-Этно коттеджный городок «ДАЙМОНД-РЕСОРТ» и общество с ограниченной ответственностью «Даймонд Арт жана Дизайн».

Ни по одной из этих компаний в базе «Открытый бюджет» нет данных об уплате налогов и платежей за последний год.

Ударил женщину

Эрмек Нургазиев прославился скандалом с рукоприкладством в отношении женщины — адвоката строительной компании «Альянс Курулуш» Ольги Новохатской. Он ударил ее при многочисленных свидетелях. Адвокат говорит, что была беременна и потеряла ребенка после удара, получила травму уха с частичной потерей слуха.

Сам Эрмек Нургазиев утверждает, что женщина сама его спровоцировала, ударив первой. «У меня произошла ответная реакция, я ударил в ответ. Этому есть много свидетелей», — сказал он.

Эрмек Нургазиев утверждает, что дело закрыто, адвокат опровергает: разбирательство еще продолжается.

Обвинения в мошенничестве

Кроме того, по словам Ольги Новохатской, есть как минимум еще три уголовных дела по обвинению в мошенничестве.

Первое уголовное дело возбуждено по заявлению застройщика. Эрмек Нургазиев якобы взял $530 тысяч. Он должен был передать застройщику землю.

«Но застройщика взяли под стражу и посадили. Нургазиев ни деньги не отдал, ни землю. Далее. В 8-м микрорайоне он продал квартиры моих дольщиков. Есть постановление следователя о признании их потерпевшими. В их квартирах живут какие-то другие люди, которые купили их у Нургазиева. По данному факту написано заявление. Но и после этого на объекте на Баха и Сыдыгалиева делает то же самое. Захватывает объект и продает дольщикам, взыскивая с них дополнительные деньги. Потерпевшими проходят 28 человек. Это три уголовных дела по мошенничеству и четвертое — по моему избиению», — рассказала юрист.

Сам несостоявшийся мэр утверждает, что в отношении него не было никаких уголовных дел.

Дольщики «Альянс Курулуш Плюс» продолжают обвинять Эрмека Нургазиева в обмане и невозврате их денежных средств.

Шел на выборы с «Кыргызстаном»

Эрмек Нургазиев баллотировался в парламент осенью 2020 года. Он был в списке партии «Кыргызстан» под номером 48.

Именно эту политическую организацию вместе с двумя другими обвинили в массовой фальсификации итогов выборов. Люди вышли на акции протеста. ЦИК под давлением возмущенных вынуждена была признать итоги выборов-2020 недействительными.

Сооронбай Жээнбеков подал в отставку с поста президента, а в Кыргызстане сменилась власть.

Поддержал Садыр Жапаров

Во время своей первой пресс-конференции в качестве исполняющего обязанности мэра Бишкека Эрмек Нургазиев несколько раз обмолвился, что встречался до назначения с главой государства, презентовал свои проекты и идеи, и Садыр Жапаров, по его словам, поддержал.

Не совсем понятно, почему претендент на должность главы города встречается с президентом страны. По законодательству кандидатуры на пост мэра могут предлагать премьер-министр, фракции Бишкекского городского кенеша. А депутаты потом проводят голосование. Но выборы градоначальника пока не будут проводиться, потому что не могут быть назначены за полгода до окончания срока полномочий городского кенеша. Такая норма предусмотрена в Законе «О статусе столицы». БГК должен быть переизбран в апреле 2021-го. Поэтому назначить исполняющим обязанности может премьер-министр, но не президент.

Стоит отметить, что еще каких-то четыре месяца назад, в октябре 2020 года, Эрмек Нургазиев не поддерживал Садыра Жапарова. В соцсетях распространили скриншот его публикации с Facebook, где он отмечает: Садыр Жапаров — не наш премьер! Теперь пользователи смеются, как стремительно меняется мнение у некоторых персон.

Фото — скриншот из соцсетей. Публикация Эрмека Нургазиева от 8 октября 2020 года

Уже после пресс-конференции и. о. мэра столицы, который продержался на этом посту всего несколько часов, глава государства на своей странице в Facebook написал, что в беседе все кажутся честными и готовыми к автивной работе.

«Но за отобранными кадрами, которые не работали при прежних властях и не были замешаны в коррупционных делах, оказывается, есть прежние факты хулиганства и имущественных споров. Поэтому считаю невозможным их назначение в мэры Бишкека», — отметил Садыр Жапаров.