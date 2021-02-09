«Уголовных дел в отношении меня не было», — заявил новый и. о. мэра Бишкека Эрмек Нургазиев, отвечая на вопросы журналиста 24.kg.

По его словам, были досудебные разбирательства, следственные мероприятия.

«Адвокат строительной компании «Альянс Курулуш» Ольга Новохатская, с которой у меня был конфликт, жалуется во все инстанции», — отметил Эрмек Нургазиев.

Напомним, Эрмек Нургазиев стал известным, когда ударил адвоката Ольгу Новохатскую во время собрания дольщиков.

Однако сама Ольга Новохатская настаивает на том, что уголовные дела в отношении Эрмека Нургазиева есть. Она рассказала 24.kg о них подробнее.

Первое уголовное дело возбуждено по заявлению застройщика. Эрмек Нургазиев взял $530 тысяч. У меня есть квитанции с его подписью. Он должен был передать застройщику землю.

«Но застройщика взяли под стражу и посадили. Нургазиев ни деньги не отдал, ни землю. Далее. В 8-м микрорайоне он продал квартиры моих дольщиков. Есть постановление следователя о признании их потерпевшими. В их квартирах живут какие-то другие люди, которые купили их у Нургазиева. По данному факту написано заявление. Но и после этого на объекте на Баха и Сыдыгалиева делает то же самое. Захватывает объект и продает дольщикам, взыскивая с них дополнительные деньги. Потерпевшими проходят 28 человек. Это три уголовных дела по мошенничеству и четвертое — по моему избиению», — рассказала юрист.

Напомним, накануне стало известно, что Балбак Тулобаев ушел с должности и. о. мэра Бишкека, а на его место назначен Эрмек Нургазиев. Последний утверждает, что пост главы столицы ему доверил президент Садыр Жапаров.

Эрмек Нургазиев на скандальных парламентских выборах 2020 года баллотировался в Жогорку Кенеш от партии «Кыргызстан».