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Общество

Дольщики «Альянс Курулуш» жалуются на бездействие прокуратуры и милиции

Предприниматель Эрмек Нургазиев собрал с дольщиков «Альянс Курлуш Плюс» по 2,5 миллиона сомов и продолжает строить многоквартирные дома на незаконно приобретенном участке. Об этом на пресс-конференции сообщила дольщица Жаркынай Эгембердиева.

По ее словам, компания использует некачественные стройматериалы, из-за чего объект могут не принять в эксплуатацию. «Крыша прогнивает, газоблоки имеют изъяны. Мало того, жилой дом в 8-м микрорайоне возводится на незаконных условиях. Хозяин земли Абдрахман Кадыров может в любой момент снести строение. Мы сейчас там как рейдеры, до сих пор четыре Красные книги числятся за Кадыровым, потому что в свое время Максим Альянов до конца ему не заплатил», — пояснила дольщица.

Дольщики обратились с заявлениями в УВД Аламединского района по факту незаконного строительства и вымогательств. Однако в милиции бездействуют. По их словам, игнорируют их жалобы также в прокуратуре и Госэкотехинспекции. 

Напомним, что директор строительной компании «Альянс Курулуш» Максим Альянов был задержан и водворен в СИЗО-1 в 2018 году. 

Как заявили на пресс-конференции, воспользовавшись этим, Эрмек Нургазиев создал жилищно-строительный кооператив «Рассвет» и сказал, что дом стал собственностью этого ЖСК и в его кассу должны производиться выплаты от дольщиков за квартиры.

По словам Жаркынай Эгембердиевой, Эрмек Нургазиев продал пять квартир неизвестным людям. И некоторые дольщики опасаются, что их квадратные метры тоже продадут другим покупателям.

«На общем собрании мы должны были решить, на какие материалы будут потрачены деньги, мы могли бы и что-то найти дешевле, но он (Эрмек Нургазиев. — Прим. 24.kg) этого не делает. Самовольно продолжает строить, вводит нас в заблуждение. В прошлом месяце он выдвинул условие: за каждый квадратный метр мы должны доплачивать по $200. Если мы не внесем деньги, то договор в одностроннем порядке будет расторгнут, а наши квартиры продадут другим людям», — сказала она.

Главные требования у дольщиков: чтобы Эрмек Нургазиев вернул им деньги в размере 2,5 миллиона сомов, возвратил проданные пять квартир и начал строить дом, используя качественные материалы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143119/
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