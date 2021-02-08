В БГК снова подняли вопрос переименования районов столицы

В БГК вновь подняли вопрос переименования районов столицы.

На очередной сессии депутаты отметили, что недавно в ЖК предложили присвоить району столицы имя первого секретаря ЦК Компартии Киргизской ССР Турдакуна Усубалиева.

Депутат Таалайбек Сариев отметил, что вопрос переименования районов муссируется давно. Он поинтересовался у и. о. Балбака Тулобаева, хватит ли у него политической воли, чтобы решить его.

«Завтра же начну работать по этому вопросу», — ответил исполняющий обязанности градоначальника.

Спикер Жаныбек Абиров поручил вице-мэру разобраться с вопросом присвоения имени Турдакуна Усубалиева школе «Газпром». «Есть соответствующее постановление БГК, но по каким-то причинам это до сих пор не произошло», — сказал он.

Отметим, что это не первое предложение присвоить имя первого секретаря столичным объектам. Ранее в Жогорку Кенеше в его честь предлагали переименовать улицу Киевскую. Однако фонд Турдакуна Усубалиева выступил против.

Напомним, имя Героя Кыргызской Республики и видного государственного деятеля Турдакуна Усубалиева присвоено Старой площади в столице и Курпсайской ГЭС.

Ранее депутат парламента Жыргалбек Турускулов предложил включить в школьную программу в качестве предмета изучение жизни и государственной деятельности Турдакуна Усубалиева, а также присвоить его имя Историческому музею. Также озвучено предложение вовсе переименовать Бишкек.

Турдакун Усубалиев родился 6 ноября 1919 года в селе Кочкор Нарынской области. Государственный и партийный деятель, Герой Кыргызской Республики.

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР с 1961 по 1985 год. С его деятельностью связаны развитие промышленности и сельского хозяйства, науки и образования, массовое жилищное строительство и сооружение архитектурных ансамблей площадей Ала-Тоо и Победы в Бишкеке, возведение Токтогульской ГЭС и ряда других электростанций.

Умер 7 сентября 2015-го.