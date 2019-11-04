Зуд переименований. Столице Кыргызстана предлагают присвоить имя Усубалиева

В Кыргызстане продолжаются праздничные меропрития, приуроченные к юбилею Первого секретаря ЦК Компартии Киргизской ССР Турдакуна Усубалиева. Повсеместно проходят различные выставки, презентации, торжественные собрания.

Читайте по теме Юбилей Турдакуна Усубалиева. В городе Нарыне открыли памятник видному деятелю

Сегодня в Нарыне открыли памятник Турдакуну Усубалиеву, а в Национальной филармонии прошло торжественное мероприятие. На последнем заслуженный строитель Кыргызстана Асан Давлетов высказал недовольство, что юбилей такого человека как Турдакун Усубалиев проводится не на государственном уровне.

«Не надо давать какой-то улице имя Усубалиева, вместо этого почему бы не назвать столицу в честь Турдакуна Усубалиевича?» — сказал он.

Напомним, это не первое предложение присвоить имя Первого секретаря столичным объектам. Ранее в Жогорку Кенеше в его честь предлагали переименовать улицу Киевскую. Однако фонд Турдакуна Усубалиева выступил против.

Депутат парламента Жыргалбек Турускулов предложил включить в школьную программу в качестве предмета изучение жизни и государственной деятельности Турдакуна Усубалиева, а также присвоить его имя Историческому музею.

Однако родственники выступали категорически против переименований.

Сам Турдакун Усубалиев был против любых переименований, и мы в своей деятельности придерживаемся политики его убеждений и принципов. Общественный фонд Турдакуна Усубалиева

К юбилею принято решение присвоить имя Курпсайской ГЭС, Старой площади в Бишкеке и одной из горных вершин Тянь-Шаня.

Напомним, внук Турдакуна Усубалиева Эрмек Усубалиев выразил пожелание, чтобы все мероприятия были проведены в стиле его деда — скромно и без излишней пышности.

Турдакун Усубалиев родился 6 ноября 1919 года в селе Кочкор Нарынской области. Государственный и партийный деятель, Герой Кыргызской Республики.

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР с 1961-го по 1985 год. С его деятельностью связано развитие промышленности и сельского хозяйства, науки и образования, массовое жилищное строительство и сооружение архитектурных ансамблей площадей Ала-Тоо и Победы в Бишкеке, построены Токтогульская ГЭС и ряд других электростанций.

Умер 7 сентября 2015 года.