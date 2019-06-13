Мигранты, мусор, Турдакун Усубалиев. Что сегодня волновало депутатов

Депутат парламента Жыргалбек Турускулов предлагает включить в школьную программу в качестве предмета изучение жизни и государственной деятельности Турдакуна Усубалиева. Об этом он заявил сегодня на заседании.

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Ранее депутат предлагал присвоить Историческому музею имя Турдакуна Усубалиева. Он посетовал, что инициатива осталась без ответа.

Жыргалбек Турускулов предлагает создать в музее отдельную экспозицию, посвященную первому секретарю ЦК Компартии Киргизии.

А нардеп Тазабек Икрамов озаботился городскими проблемами. Он сетует, что не решается вопрос мусорных полигонов, а на улице Боконбаева не хватает остановок.

Член фракции «Ата Мекен» Эмиль Токтошев возмутился, что в Бишкеке нет дорожных указателей.

Депутата Кубанычбека Жумалиева волнует судьба детей мигрантов. Он считает, что в областях России, где на заработках находится большинство наших соотечественников, надо построить школы для маленьких мигрантов.