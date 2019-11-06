11:00
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Юбилей Турдакуна Усубалиева. Курпсайской ГЭС присвоено имя видного госдеятеля

Курпсайской ГЭС присвоено имя Героя Кыргызской Республики и видного государственного деятеля Турдакуна Усубалиева. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания».

Читайте по теме
100-летие Турдакуна Усубалиева. Семь малоизвестных фактов из детства и юношества

«Турдакун Усубалиев за 25 лет руководства республикой внес неоценимый вклад в развитие страны. Будучи руководителем республики, он уделял большое внимание созданию и укреплению экономической основы страны, запустил десятки крупнейших предприятий», — заявил председатель правления Национального энергохолдинга Айтмамат Назаров.

Он отметил, что, поддерживая проводимые мероприятия в честь 100-летия Турдакуна Усубалиева, энергетики республики предложили инициативу присвоить его имя Курпсайской ГЭС.

пресс-службы Национального энергохолдинга
Фото пресс-службы Национального энергохолдинга. Памятная доска

Айтмамат Назаров подчеркнул, что гидроэнергетика — отрасль, которой Турдакун Усубалиев уделял особое внимание.

В завершение он сказал, что присвоение имени Курпсайской ГЭС является данью уважения энергетиков Турдакуну Усубалиеву за его многолетнее служение народу, а также за его труд во благо развития страны.
Ссылка:
просмотров: 341
Версия для печати
Материалы по теме
Юбилей Турдакуна Усубалиева. В городе Нарыне открыли памятник видному деятелю
Ограничить празднование юбилеев датами 50, 75 и 100 лет предлагает депутат
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане скончалась журналистка Чынара Токонова В Кыргызстане скончалась журналистка Чынара Токонова
Беспорядки в&nbsp;Кой-Таше. Кто из&nbsp;членов госкомиссии не&nbsp;поддержал ее&nbsp;заключение Беспорядки в Кой-Таше. Кто из членов госкомиссии не поддержал ее заключение
Для всех регионов Кыргызстана установлены лимиты потребления электроэнергии Для всех регионов Кыргызстана установлены лимиты потребления электроэнергии
Зуд переименований. Столице Кыргызстана предлагают присвоить имя Усубалиева Зуд переименований. Столице Кыргызстана предлагают присвоить имя Усубалиева
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; снижает ставки по&nbsp;бизнес-кредитам до&nbsp;15&nbsp;процентов годовых в&nbsp;сомах «Керемет Банк» снижает ставки по бизнес-кредитам до 15 процентов годовых в сомах
Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Осталось 2&nbsp;дня! Успейте купить смартфоны со&nbsp;скидкой в&nbsp;O!Store Осталось 2 дня! Успейте купить смартфоны со скидкой в O!Store
Запрет на&nbsp;разработку урана и&nbsp;тория ударит еще по&nbsp;80&nbsp;крупным месторождениям&nbsp;КР Запрет на разработку урана и тория ударит еще по 80 крупным месторождениям КР
6 ноября, среда
10:32
Суд над экс-мэрами. Обвиняемому стало плохо, вызвали скорую Суд над экс-мэрами. Обвиняемому стало плохо, вызвали ск...
10:17
Юбилей Турдакуна Усубалиева. Курпсайской ГЭС присвоено имя видного госдеятеля
10:13
Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается похолодание
10:08
«Керемет Банк» снижает ставки по бизнес-кредитам до 15 процентов годовых в сомах
10:06
Координирующий подпольные ячейки «Хизб ут-Тахрира» экстремист задержан в Бишкеке