Юбилей Турдакуна Усубалиева. Курпсайской ГЭС присвоено имя видного госдеятеля

Курпсайской ГЭС присвоено имя Героя Кыргызской Республики и видного государственного деятеля Турдакуна Усубалиева. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания».

Читайте по теме 100-летие Турдакуна Усубалиева. Семь малоизвестных фактов из детства и юношества

«Турдакун Усубалиев за 25 лет руководства республикой внес неоценимый вклад в развитие страны. Будучи руководителем республики, он уделял большое внимание созданию и укреплению экономической основы страны, запустил десятки крупнейших предприятий», — заявил председатель правления Национального энергохолдинга Айтмамат Назаров.

Он отметил, что, поддерживая проводимые мероприятия в честь 100-летия Турдакуна Усубалиева, энергетики республики предложили инициативу присвоить его имя Курпсайской ГЭС.

Фото пресс-службы Национального энергохолдинга. Памятная доска

Айтмамат Назаров подчеркнул, что гидроэнергетика — отрасль, которой Турдакун Усубалиев уделял особое внимание.

В завершение он сказал, что присвоение имени Курпсайской ГЭС является данью уважения энергетиков Турдакуну Усубалиеву за его многолетнее служение народу, а также за его труд во благо развития страны.