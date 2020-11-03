09:51
USD 81.80
EUR 95.16
RUB 1.02
Общество

Имя Турдакуна Усубалиева хотят присвоить столичной школе «Газпрома»

Имя первого секретаря компартии Киргизии Турдакуна Усубалиева хотят присвоить столичной школе «Газпрома». Соответствующий проект постановления Бишкекского городского кенеша вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, проект разработан в целях увековечения памяти выдающегося советского государственного и партийного деятеля, Героя КР Турдакуна Усубалиева.

Читайте по теме
Мэрия разработает порядок присвоения имен деятелей муниципальным объектам

В документе говорится, что ранее комиссия по топонимике и увековечению рассмотрела вопрос присвоения имени и большинством голосов поддержала предложение. Однако в положении о комиссии не прописан порядок присвоения имен выдающихся деятелей имущественным комплексам образовательных организаций, не относящимся к категории географических объектов Бишкека.

В связи с этим БГК также подготовил проект постановления о внесении изменений в положение о комиссии.

Напомним, что в июле 2019-го депутаты БГК на внеочередной сессии приняли решение о передаче имущественного комплекса в аренду некоммерческой организации — общественный фонд «Школа Газпром Кыргызстан» сроком на три года для организации образовательной деятельности с утвержденной арендной платой без проведения торгов. Одним из условий было присвоить школе имя Турдакуна Усубалиева после организации ее деятельности.

Ранее имя Турдакуна Усубалиева было присвоено Старой площади Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171674/
просмотров: 413
Версия для печати
Материалы по теме
Привыкайте. Старую площадь Бишкека переименовали в имени Турдакуна Усубалиева
Начался отбор детей на бесплатное обучение в школе «Газпром Кыргызстан»
Мэрия разработает порядок присвоения имен деятелей муниципальным объектам
Будущим «Школы Газпром» обеспокоены родители учеников
Вернуть школу «Газпром» мэрии Бишкека. Суд отказал в удовлетворении иска
Вернуть школу «Газпром» мэрии Бишкека. В суде прошло предварительное заседание
Скандал в школе «Газпром». Часть учителей готова уволиться вслед за директором
Скандал в школе «Газпром». Ученики вышли на митинг против увольнения директора
Депутат БГК стала советником председателя фонда «Школа Газпром Кыргызстан»
Школа «Газпрома». Назначена дата судебного заседания
Популярные новости
Центральная Азия может превратиться в&nbsp;безжизненную пустыню Центральная Азия может превратиться в безжизненную пустыню
Камчыбек Ташиев не&nbsp;собирается арестовывать Садыра Жапарова Камчыбек Ташиев не собирается арестовывать Садыра Жапарова
Учитель из&nbsp;Жумгала попал на&nbsp;Мадагаскар и&nbsp;изменил мнение о&nbsp;системе образования Учитель из Жумгала попал на Мадагаскар и изменил мнение о системе образования
В&nbsp;Иссык-Атинском районе фирма Акылбека Жапарова уклонялась от&nbsp;выплаты налогов В Иссык-Атинском районе фирма Акылбека Жапарова уклонялась от выплаты налогов
Бизнес
Любишь футбол? Тогда тебе к&nbsp;нам. Объявляется набор в&nbsp;Школу футбольного арбитра Любишь футбол? Тогда тебе к нам. Объявляется набор в Школу футбольного арбитра
Дело Германа Цоя. Из-за решения суда бюджет может потерять 1,5 миллиарда сомов Дело Германа Цоя. Из-за решения суда бюджет может потерять 1,5 миллиарда сомов
Успешная история трансплантации почки в&nbsp;Acıbadem Успешная история трансплантации почки в Acıbadem
Профилактика инфаркта миокарда. Катастрофу можно предотвратить Профилактика инфаркта миокарда. Катастрофу можно предотвратить
3 ноября, вторник
09:43
В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве. Милиция ищет пострадавших В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве. Милиц...
09:41
Мэрия Бишкека расторгнет договоры аренды с должниками
09:32
Мигранты в России получат бесплатную медицинскую помощь при заражении COVID-19
09:19
$100 за 10 тысяч шагов. Как в Узбекистане стимулируют здоровый образ жизни
09:15
В Базар-Коргонском районе автомобиль врезался в дерево. Машина всмятку