Имя Турдакуна Усубалиева хотят присвоить столичной школе «Газпрома»

Имя первого секретаря компартии Киргизии Турдакуна Усубалиева хотят присвоить столичной школе «Газпрома». Соответствующий проект постановления Бишкекского городского кенеша вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, проект разработан в целях увековечения памяти выдающегося советского государственного и партийного деятеля, Героя КР Турдакуна Усубалиева.

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В документе говорится, что ранее комиссия по топонимике и увековечению рассмотрела вопрос присвоения имени и большинством голосов поддержала предложение. Однако в положении о комиссии не прописан порядок присвоения имен выдающихся деятелей имущественным комплексам образовательных организаций, не относящимся к категории географических объектов Бишкека.

В связи с этим БГК также подготовил проект постановления о внесении изменений в положение о комиссии.

Напомним, что в июле 2019-го депутаты БГК на внеочередной сессии приняли решение о передаче имущественного комплекса в аренду некоммерческой организации — общественный фонд «Школа Газпром Кыргызстан» сроком на три года для организации образовательной деятельности с утвержденной арендной платой без проведения торгов. Одним из условий было присвоить школе имя Турдакуна Усубалиева после организации ее деятельности.

Ранее имя Турдакуна Усубалиева было присвоено Старой площади Бишкека.