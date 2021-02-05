Новая Конституция: спорная редакция может ударить по имиджу Садыра Жапарова

Проект новой редакции Конституции, устанавливающий президентскую форму правления, поступил в парламент. Сейчас он на лингвистической экспертизе, после которой, обещают в Жогорку Кенеше, редакция Основного закона появится на сайте.

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Однако вносить предложения граждане не смогут. Почему, рассказал нардеп Акылбек Жапаров. Оказывается, общественное обсуждение уже было. В рамках конституционного совещания. Те, кто хотел высказать замечания или инициативы по положениям главного документа страны, озвучили их.

Согласно поправкам, принятым в 2016 году, заключение Конституционной палаты не потребуется. В Венецианскую комиссию на одобрение проект отправлять тоже не будут.

Рисовали на бумаге

Окончательного варианта пока никто не видел. Некоторые озвученные нормы уже вызвали критику. И она теперь будет направлена только на президента, поскольку Садыр Жапаров взял всю ответственность на себя.

Ранее глава конституционного совещания Бекбосун Борубашов рассказал журналистам, что принято решение: кабинет министров будет возглавлять председатель, он же руководитель аппарата президента.

«На это есть две причины. Первое, мы идем к президентской форме правления. Второе, практика показала, что много вопросов решается в аппарате президента, а ответственность возлагается на правительство. Мы обсуждали и решили внести такой вариант», — пояснил Бекбосун Борубашов.

Аналитики считают, что этого делать нельзя. Они напоминают — ни в одной стране с президентской моделью госустройства не существует подобного гибрида.

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Профессор Зайнидин Курманов напомнил — президентский аппарат должен быть стабильным и малочисленным. А та сомнительная конструкция, которую придумали, по его мнению, может привести страну к большим проблемам.

К тому же президентская форма подразумевает, что глава государства будет также возглавлять правительство по аналогу американской системы власти.

Политолог Шерадил Бактыгулов полагает, что объединение двух совершенно разных по своему содержанию и направленности конструкций нелогично. Хотя бы по той причине, что аппарат — это не носитель власти, а орган в структуре института президента.

«Словом, вопросов пока больше, чем ответов. Но важно другое: конституционное совещание и депутаты нарушили главный принцип. Если изменения готовятся в один нормативно-правовой акт и при этом затрагивают другой, то должен быть подготовлен пакет отредактированных проектов законов. Но ничего не сделано, и неизвестно, ведется ли работа в этом направлении», — сказал Шерадил Бактыгулов.

Он недоумевает, зачем надо было утверждать новое правительство, которое проработает только до референдума.

Эксперт Эмиль Джураев отметил, что в предлагаемом проекте остались пункты, которые изначально вызывали вопросы. В частности народный курултай и транслируемое через него обращение президента к нации.

Идея создания народного курултая утопическая. XXI век на дворе, а мы поднимаем из тьмы времен и реанимируем какие-то архаичные органы. Зачем? Эмиль Джураев

«Есть парламент, и если Конституция обязывает президента обращаться к народу, то делать он это должен только в Жогорку Кенеше. Как и было ранее, когда на заседания приглашали министров, руководителей областей и представителей судебной ветви власти. Или через телевидение, через соцсети, как угодно, но не через курултай», — сказал Эмиль Джураев.

Он считает, что и форма послания через представителей курултая может превратиться в отписку для галочки, а не в презентацию стратегического видения развития государства, его внутренней и внешней политики.

Хотели как в Америке...

Аналитики считают, что члены конституционного совещания, заложив спорные параграфы в главный документ страны, подставили президента.

Садыр Жапаров изначально заявлял, что готов нести ответственность за все, и для этого, собственно, и переписывалась Конституция. Но если в отредактированном варианте он не глава исполнительной власти, то как и за что тогда будет отвечать?

Получается, что президент хоть и наделен широким спектром полномочий, мальчиком для битья остается по-прежнему премьер-министр. Который еще к тому же будет исполнять функции руководителя аппарата.

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Эксперт Игорь Шестаков отметил: разработчики нового Основного закона повторили ошибку предшественников — членов конституционного совещания 2010 года. То есть, спутали форму с содержанием.

«Получается, вам предлагают трюфель, но внутри леденец. Если планировалось укрепить институт президента, зачем создавали курултай, зачем формируют правительство, проводят его оптимизацию? Это не нужные совершенно шаги. Или нам опять хотят подсунуть смешанную форму правления, но названную в Конституции президентской? В итоге мы получим непонятный Жогорку Кенеш с размытыми полномочиями, правительство, которое то ли есть, то ли его нет, и вдобавок курултай, который будет зачем-то собираться раз в год, заслушивать отчет главы государства, но помимо представительских функций сможет еще и увольнять членов кабмина. Абсурд», — сказал Игорь Шестаков.

Экспертное сообщество обращается к нардепам с требованием опубликовать на сайте проект главного документа страны и провести по нему парламентские слушания, как требует регламент.

Аналитики настаивают: не нужно из проекта Основного закона делать тайну, к тому же это может спровоцировать новую волну народных возмущений.

«Достаточно вспомнить, как они «слили» Алмазбека Атамбаева и хотели в октябре во время уличных протестов объявить импичмент Сооронбаю Жээнбекову. Поэтому нужно сделать так, чтобы при проведении конституционной реформы эти нардепы не отклонялись ни на йоту от буквы закона и собственного регламента. Призвать их к порядку власть может и должна», — подчеркнул Игорь Шестаков.

Садыру Жапарову следует быть осторожнее с депутатами. Это мастера подстав и опрокидываний. Игорь Шестаков

Референдум по принятию новой Конституции состоится, как неоднократно заявлялось, в один день с выборами в местные кенеши — 11 апреля. Обойдется совмещение двух кампаний в 500 миллионов сомов.

Но до назначения даты парламентарии обязаны утвердить сам проект и обнародовать его. Юристы предупреждают: если до вынесения на всенародное голосование, его не опубликуют, легитимность принятия будет под вопросом. Это чревато очередным витком политической нестабильности.