Проект Конституции. Глава аппарата президента будет руководить кабмином

По проекту новой Конституции возглавлять правительство будет руководитель аппарата президента Кыргызстана. Об этом на заседании конституционного совещания заявил его председатель Бекбосун Борубашев.

По его словам, вопрос о том, какой будет исполнительная власть, какие органы в нее войдут, стал самым обсуждаемым.

Бекбосун Борубашев отметил, что принято решение: кабинет министров будет возглавлять председатель, он же руководитель аппарата президента.

«На это есть две причины. Первое, мы идем к президентской форме правления. Второе, практика показала, что много вопросов решается в аппарате президента, а ответственность возлагается на правительство. Мы обсуждали и решили внести такой вариант», — заключил Бекбосун Борубашев.

Ранее глава КС сообщил, что окончательный проект новой редакции Конституции готов. По его словам, на днях документ будет передан на рассмотрение депутатам Жогорку Кенеша.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.