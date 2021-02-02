Проект новой редакции Конституции поступил в Жогорку Кенеш

Проект новой редакции Конституции поступил в парламент. Об этом 24.kg сообщил глава конституционного совещания Бекбосун Борубашов.

По его словам, будут ли выставлять документ на общественное обсуждение и передавать проект для дачи заключения в Конституционную палату, он не знает.

«Это зависит от депутатов. В законе нет нормы, обязывающей до того, как выносить проект на референдум, отдать его судьям КП. Мы доработали тот вариант, который был вывешен авторами 17 ноября прошлого года на сайте Жогорку Кенеша, и теперь народные избранники должны назначить дату референдума», — сказал Бекбосун Борубашов.

Ранее депутат Акылбек Жапаров заявил журналистам, что общественного обсуждения не будет, поскольку оно уже было проведено в рамках конституционного совещания.

Референдум пройдет 11 апреля вместе с выборами депутатов местных кенешей.