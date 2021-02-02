09:53
USD 84.80
EUR 102.50
RUB 1.12
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Новая Конституция обязывает президента выступать ежегодно с посланием к народу

Новая Конституция обязывает президента ежегодно выступать с посланием к народу. Об этом 24.kg сообщил глава Конституционного совещания Бекбосун Борубашов.

По его словам, формат определят депутаты, которые должны принять отдельный закон — либо глава государства будет выступать перед членами Жогорку Кенеша, либо перед представителями Народного курултая.

«Послание должно включать в себя основные направления внутренней и внешней политики, рассказывать о стратегии государственного развития, обозначать приоритеты», — пояснил Бекбосун Борубашов.

Он добавил, что проект новой редакции Основного закона поступит в парламент сегодня. «Перед тем, как вынести проект на референдум, необходимо получить заключение Конституционной палаты. В Венецианскую комиссию проект, скорее всего, направляться не будет», — сказал Бекбосун Борубашов.

Напомним, группа нардепов выступила ранее с инициативой изменить регламент. Авторы законопроекта, в том числе депутат Акылбек Жапаров, считают, что нет необходимости в общественном обсуждении проекта новой редакции Конституции.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181909/
просмотров: 412
Версия для печати
Материалы по теме
Проект Конституции. Глава аппарата президента будет руководить кабмином
Депутаты хотят упростить процедуру назначения референдума по Конституции
Учитесь у Кыргызстана. В Госдуме России посоветовали США, как проводить выборы
Президент Беларуси поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах
Мыктыбек Арстанбек заявил о намерении создать политическую партию
Окружить себя людьми опытнее и мудрее посоветовал Садыру Жапарову Бабур Тольбаев
Миссия ОИС: Принципы демократии на выборах были сохранены
О Бакиеве, Атамбаеве, Матраимове. О ком еще рассказал Садыр Жапаров журналистам
Садыр Жапаров: Парламентские выборы состоятся в мае
Садыр Жапаров рассказал, когда начнутся реформы в Кыргызстане
Популярные новости
Садыр Жапаров подписал первые пять указов. Какие и&nbsp;о&nbsp;чем Садыр Жапаров подписал первые пять указов. Какие и о чем
Трое отказались. В&nbsp;парламенте обсуждают кандидатуры на&nbsp;пост премьер-министра Трое отказались. В парламенте обсуждают кандидатуры на пост премьер-министра
Садыру Жапарову подсказали, где искать деньги для восстановления экономики Садыру Жапарову подсказали, где искать деньги для восстановления экономики
Новая структура правительства. Какие госорганы намерены упразднить власти Новая структура правительства. Какие госорганы намерены упразднить власти
Бизнес
Новые тарифные планы &laquo;Интернет&raquo; и&nbsp;&laquo;Звонки&raquo; от&nbsp;MegaCom! Новые тарифные планы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom!
МВФ прогнозирует 11,5 процента роста экономики Индии в&nbsp;2021 году МВФ прогнозирует 11,5 процента роста экономики Индии в 2021 году
Сто лет кыргызскому футболу исполняется в&nbsp;2021 году Сто лет кыргызскому футболу исполняется в 2021 году
Порт Чабахар в&nbsp;Иране&nbsp;&mdash; возможность выхода на&nbsp;новый рынок для Кыргызстана Порт Чабахар в Иране — возможность выхода на новый рынок для Кыргызстана
2 февраля, вторник
09:42
Жители села Чон-Талаа вышли на митинг. Требуют построить хорошую школу Жители села Чон-Талаа вышли на митинг. Требуют построит...
09:37
Еще 205 пациентов с почечной недостаточностью переведены на бюджетный гемодиализ
09:34
АКС ГКНБ уличает «Кыргызтеплоэнерго» в использовании коррупционных схем
09:25
В городе Ош приостановили работу арматурного завода
09:23
12 тысяч 108 нарушений правил пожарной безопасности было выявлено в 2020 году