Новая Конституция обязывает президента выступать ежегодно с посланием к народу

Новая Конституция обязывает президента ежегодно выступать с посланием к народу. Об этом 24.kg сообщил глава Конституционного совещания Бекбосун Борубашов.

По его словам, формат определят депутаты, которые должны принять отдельный закон — либо глава государства будет выступать перед членами Жогорку Кенеша, либо перед представителями Народного курултая.

«Послание должно включать в себя основные направления внутренней и внешней политики, рассказывать о стратегии государственного развития, обозначать приоритеты», — пояснил Бекбосун Борубашов.

Он добавил, что проект новой редакции Основного закона поступит в парламент сегодня. «Перед тем, как вынести проект на референдум, необходимо получить заключение Конституционной палаты. В Венецианскую комиссию проект, скорее всего, направляться не будет», — сказал Бекбосун Борубашов.

Напомним, группа нардепов выступила ранее с инициативой изменить регламент. Авторы законопроекта, в том числе депутат Акылбек Жапаров, считают, что нет необходимости в общественном обсуждении проекта новой редакции Конституции.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.