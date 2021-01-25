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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Перекройка Конституции: как это было. Timeline

10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления. 20 января ЦИК подвела итоги. Садыр Жапаров признан победителем. За него проголосовало 79,2 процента. По результатам плебисцита — 81,3 процента выбрали президентскую модель госустройства.

Весной страну ожидает еще одно всенародное голосование. Но уже по принятию проекта новой редакции Конституции. Ее перекройка давно уже стала излюбленной забавой властей страны.

24.kg напоминает, сколько раз переписывался главный документ и какие поправки вносились.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180904/
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