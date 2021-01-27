Генпрокурор объяснил, почему глава аппарата президента будет возглавлять кабмин

Генпрокурор и член конституционного совещания Курманкул Зулушев объяснил, почему глава аппарата президента будет возглавлять кабмин. Об этом он заявил во время обсуждения заключительной версии проекта новой Конституции.

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«Мы перешли на президентскую форму правления. Почему? Потому что хотим ответственную власть. Мы не хотим, чтобы ответственность переложили на премьер-министра, как до этого было. Этого требует народ. В новом проекте Основного закона нет таких понятий, как «исполнительная власть» и «отставка кабинета министров». Внимательно прочитайте проект», — призвал генпрокурор, выступая на пленарном заседании.

По его словам, пост руководителя аппарата главы государства сейчас становится очень высокой должностью.

«Если оставим должность премьер-министра, то между ними по-прежнему будут интриги. Вы этого хотите? Поэтому логика в том, чтобы один человек подчинялся президенту. Аппарат главы государства должен работать на исполнительную власть. Президент будет во главе. Председатель кабинета министров, являясь главой аппарата президента, одновременно будет подчиняться и кабмину, и главе государства. Будет единая форма правления. Не меняйте то, что написано уже», — заключил Курманкул Зулушев.

Отметим, проект новой Конституции уже готов. Члены конституционного совещания в скором времени должны утвердить окончательную версию редакции и передать на рассмотрение депутатам Жогорку Кенеша.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.