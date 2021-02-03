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Власть

Стоит ли назначить премьер-министру зарплату в 5 тысяч 600 сомов? Опрос

Кандидат на пост премьер-министра Улукбек Марипов сегодня, отвечая на вопросы депутатов парламента, заявил, что в Кыргызстане можно прожить на 5 тысяч 600 сомов в месяц.

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«Можно, но сложно», — так ответил будущий глава кабмина на вопрос депутата Дастана Бекешева.

«Честно говоря, я понимаю ваш вопрос, вы говорите о потребительской корзине и прожиточном минимуме», — добавил Улукбек Марипов.

Нардеп спросил, почему в постановлении правительства говорится, что на такую мизерную сумму можно прожить.

В ответ Улукбек Марипов сказал: «Это безысходность, мы рассмотрим вопрос».

Дастан Бекешев ранее выступил с инициативой снизить зарплаты президента, премьер-министра и депутатов до уровня прожиточного минимума. Но в Жогорку Кенеше законопроект не пропускают.  Документ разработали еще в начале декабря, но аппарат ЖК не публикует его на официальном сайте для общественного обсуждения.

24.kg интересует мнение читателей: стоит ли назначить главе правительства Улукбеку Марипову зарплату на уровне прожиточного минимума? 

Согласны, что премьер-министру надо назначить зарплату 5 тысяч 600 сомов в месяц?

Ссылка: https://24.kg/vlast/182191/
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