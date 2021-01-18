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Власть

Снизить зарплату президента и депутатов до 5 тысяч сомов предложил парламентарий

Депутат парламента Дастан Бекешев выступил с инициативой о снижении зарплат президента, премьер-министра и своих коллег до уровня прожиточного минимума. То есть до 5 тысяч сомов. Но в Жогорку Кенеше законопроект не пропускают. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам нардепа, он подготовил законопроект еще в начале декабря, но аппарат Жогорку Кенеша не публикует его на официальном сайте для общественного обсуждения.

«Я инициировал законопроект о снижении зарплаты депутатов, премьер-министра и президента до прожиточного уровня. Это будет справедливо. Считается, что прожиточного уровня хватает на то, чтобы одеться, покушать и заплатить налоги. Это всего 5 тысяч сомов. Я понимаю, что будут называть это популизмом, но если правительство устанавливает для всех такой минимум, то, соответственно, руководящие лица, ответственные за формирование бюджета, должны получать такую же зарплату», — сказал Дастан Бекешев.

Он добавил, что уже дважды писал письмо руководству аппарата Жогорку Кенеша, но вопрос не решается. Дастан Бекешев считает, что это цензура.

В аппарате Жогорку Кенеша в свою очередь порекомендовали Дастану Бекешеву написать повторное письмо, поскольку руководитель аппарата Алмазбек Сабырбеков в отпуске с декабря. Хотя на сайте парламента в рубрике «Общественное обсуждение» проекты законов появляются регулярно. Последнее обновление было 5 января.

Эксперты уверены, что инициатива Дастана Бекешева не найдет поддержки у депутатского корпуса и он сам об этом знает, и назвали ее популистской.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180311/
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