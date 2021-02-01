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Власть

Депутат обвинил парламент в цензуре из-за отказа в публикации законопроекта

Из-за цензуры в парламенте депутат Дастан Бекешев выставил законопроект для общественного обсуждения на своем личном сайте. Об этом нардеп заявил на своей странице Facebook.

По его словам, проект закона, который предусматривает приравнивание зарплат чиновников к прожиточному минимуму, разработан еще в начале декабря, но аппарат Жогорку Кенеша не публикует его на официальном сайте для общественного обсуждения.

«Я написал несколько писем в адрес руководителя аппарата ЖК, замов аппарата ЖК, чтоб опубликовали мой законопроект о приравнивании заработных плат депутатов, президента и премьер-министра к уровню прожиточного минимума. Законопроект не публикуют. Это цензура. Публикую текст законопроекта на своем сайте. Возможно, кто-то захочет инициировать его в качестве народной инициативы», — написал депутат.

«Если чиновники будут получать на уровне прожиточного минимума, они начнут лучше понимать те непростые реалии, с которыми простой народ встречается каждый день», — заключает депутат в своем законопроекте, отмечая, что в случае его принятия бюджет получит экономию в 70 миллионов сомов ежегодно.

Напомним, ранее нардеп провел эксперимент и попробовал распределить 5 тысяч 600 сомов (средний прожиточный минимум) на один месяц и призвал правительство задуматься о размере прожиточного минимума для кыргызстанцев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181805/
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