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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

На референдум и местные выборы из бюджета планируется потратить полмиллиарда

Референдум по принятию новой редакции Конституции и местные выборы обойдутся казне в 500 миллионов сомов. Об этом 24.kg сообщил член ЦИК Тынчтык Шайназаров.

По его словам, избирательная комиссия начнет подготовку, как только депутаты Жогорку Кенеша примут закон о назначении всенародного голосования, а президент объявит дату избирательной кампании в местные кенеши.

«Местные выборы будут проводить ТИК. Они состоятся 11 апреля. Наша задача — организовать референдум. Плебисцит не будет слишком затратным и путаницы не внесет, поскольку в бюллетень включат только один вопрос. УИК и ТИК уже сформированы и их члены обучены. Основные расходы придутся на заработную плату представителям участковых и территориальных избирательных комиссий. Это более 30 тысяч человек. Поэтому, по предварительным расчетам, если совместить два процесса, то это выльется в 500 миллионов сомов. По закону мы должны за месяц до дня голосования утвердить календарный план и смету», — сказал Тынчтык Шайназаров.

Отметим, проект нового Основного закона, подготовленный конституционным совещанием, уже поступил в Жогорку Кенеш. На следующей неделе, предположительно, нардепы рассмотрят закон о назначении плебисцита. 

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/182067/
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