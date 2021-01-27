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Власть
Сюжеты: Выборы - 2021, Конституционная реформа

Премьера и состав правительства депутаты утвердят после инаугурации президента

Премьер-министра и правительство депутаты утвердят после инаугурации вновь избранного президента Садыра Жапарова. Об этом 24.kg сообщили в парламенте.

По словам депутата Омурбека Текебаева, формирование кабмина и избрание его главы пройдет по ныне действующей Конституции. «То есть этим должна заняться коалиция парламентского большинства. После того как Садыр Жапаров официально сложил полномочия премьер-министра, начался отсчет дней, в течение которых нардепам предстоит решить вопрос с правительством», — отметил он.

Однако в Жогорку Кенеше никаких консультаций по этому поводу не проводится. Нардеп Дастан Бекешев считает, что избрание будет формальным.

Коалиция де-факто осталась только на бумаге. Так что никаких споров по кандидатуре премьера и членам его команды не будет. Будет либо Артем Новиков, либо Камчыбек Ташиев.

Дастан Бекешев

Он добавил, что после принятия на референдуме новой Конституции правительство будет, скорее всего, опять переназначено. «Поскольку по новому Основному закону полномочия кабмина будут иными, число депутатов сократится до 90 человек, то есть коалиция не будет иметь юридической силы, как и сформированный ею кабинет министров. Думаю, в проекте новой Конституции для этого предусмотрят переходные нормы», — сказал Дастан Бекешев.

Напомним, глава конституционного совещания Бекбосун Борубашов сообщил, что окончательный проект новой редакции Конституции готов. По его словам, на днях документ будет передан на рассмотрение депутатам Жогорку Кенеша и они обязаны выставить его на общественное обсуждение. Однако группа депутатов выступила с инициативой изменить регламент. Авторы законопроекта, в том числе депутат Акылбек Жапаров, считают, что нет необходимости в общественном обсуждении проекта новой редакции Конституции.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181259/
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