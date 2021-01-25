Проект новой редакции Конституции готов. Документ передадут в Жогорку Кенеш

Окончательный проект новой редакции Конституции готов. Об этом 24.kg сообщил глава конституционного совещания Бекбосун Борубашов.

По его словам, на днях документ будет передан на рассмотрение депутатам Жогорку Кенеша. «Я считаю, что нардепы обязаны выставить новую редакцию проекта на общественное обсуждение. Люди должны понимать, за что они голосуют, и иметь возможность вносить свои коррективы до того, как пройдет референдум», — подчеркнул Бекбосун Борубашов.

Ранее группа депутатов выступила с инициативой изменить регламент. Авторы законопроекта, в том числе депутат Акылбек Жапаров, считают, что нет необходимости в общественном обсуждении проекта новой редакции Конституции.