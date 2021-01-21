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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Депутаты хотят упростить процедуру назначения референдума по Конституции

На общественное обсуждение вынесен законопроект, которым предлагается упростить процедуру назначения референдума по изменению Конституции. Инициаторами выступили депутаты Акылбек Жапаров, Бактыбек Турусбеков и Умбеталы Кыдыралиев.

Они предлагают внести изменения в законы о регламенте Жогорку Кенеша и нормативных правовых актах Кыргызстана. Предлагается разрешить принимать одновременно во втором и третьем чтениях или сразу в трех чтениях законопроект о назначении референдума по изменению Конституции «в случае если ранее проведенным референдумом был принят вопрос, требующий изменения Конституции». При этом должно быть положительное заключение ответственного и профильного комитетов.

Депутаты также считают, что нет необходимости проводить общественное обсуждение, когда речь идет о приведении норм закона в соответствие с Конституцией, о назначении референдума по Конституции, в случае если ранее проведенным референдумом был принят вопрос, требующий изменения Основного закона страны.

Напомним, что по итогам референдума большинство проголосовавших выступили за президентскую форму правления. Это значит, что теперь необходимы изменения в Конституцию, которые соответствовали бы результатам плебисцита.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180781/
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