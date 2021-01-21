Назначен ряд судей местных судов

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя исполняющего обязанности Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова внесены предложения о назначении на должности судей по 10 кандидатам в Бишкекский городской суд, Токмокский городской суд и некоторые районные суды Чуйской области.
С учетом дополнительных материалов, предоставленных соответствующими государственными органами, Талант Мамытов согласился с рекомендациями Совета по 6 кандидатурам на должность судьи.
По оставшимся 4 кандидатам он вернул материалы в Совет после изучения дополнительной информации и комментариев, предоставленных различными государственными органами.
И.о. Президента издал Указы о назначении 6 судей местных судов, которые направлены в следующие суды для исполнения полномочий:
— Чуйская область:
Сокулукский районный суд:
Керимкулов Илияс Саматбекович;
Масыбаев Тилек Толонбаевич;
Султаналиева Сеиль Асанкуловна;
Иссык-Атинский районный суд
Рыскулова Айжан Рыспековна;
— Токмокский городской суд
Тойгонбаев Асанбек Рафикович.
— город Бишкек
Бишкекский городской суд
Динеев Мирад Сагынбекович.
Указы вступают в силу со дня подписания.