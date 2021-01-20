Депутат парламента недоволен реформой Минздрава

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Улукбек Ормонов возмутился начатой реформой Минздрава.

По его словам, в рамках проводимых изменений были объединены санэпидемстанции в Чон-Алае и Алае.

«Мы вместо того чтобы обсуждать вопросы границ, тратим время на этот вопрос. Что это такое? Реформа должна быть комплексной», — сказал Улукбек Ормонов.

Отметим, что Минздрав планирует провести слияние, присоединение территориальных центров семейной медицины с территориальными больницами, группой семейных врачей, стоматологическими поликлиниками и другими учреждениями. Аналогичным образом будут реорганизованы районные и городские центры профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора.