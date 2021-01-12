ЦСМ объединят с больницами. Минздрав планирует очередную оптимизацию

Минздрав планирует провести очередную оптимизацию организаций здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, вопрос обсудили на еженедельной рабочей планерке с участием всех руководителей организаций здравоохранения республики. Глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что работа по оптимизации проводится в рамках реализации программы правительства КР по охране здоровья населения и развитию системы здравоохранения на 2019-2030 годы «Здоровый человек — процветающая страна».

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В частности, предлагается провести слияние, присоединение территориальных центров семейной медицины с территориальными больницами, группой семейных врачей, стоматологическими поликлиниками и другими учреждениями. Аналогичным образом будут реорганизованы районные и городские центры профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора.

«Анализ показал, что почти все территориальные больницы и ЦСМ республики расположены на одной территории, происходит дублирование функций, неполное использование лабораторного и диагностического оборудования. Данные мероприятия направлены на развитие интегрированной системы предоставления услуг, что даст возможность пациентам получать их в одной организации здравоохранения (профилактические, диагностические, лечебные). Кроме того, это позволит оптимизировать распределение и использование кадровых, финансовых и материальных ресурсов на всех уровнях системы здравоохранения. Высвобожденные финансовые средства будут направлены на более актуальные проблемы системы здравоохранения. Особо хочу отметить, что ни один из практических медицинских работников не останется без работы. Сокращение коснется административно-управленческого аппарата», — сказал министр.