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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Окул бала Райымбека Матраимова возместил ущерб — более 1 миллиона сомов

Глава Савайского айыл окмоту Кара-Суйского района возместил ущерб в размере более 1 миллиона сомов и отпущен из зала суда. Об этом 24.kg сообщили в Ошском областном суде, комментируя избранную накануне меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Мунарбека Сайпидинова.

Отмечается, что суд учитывал, что у главы айыл окмоту есть постоянное место проживания, его семейное положение и факт возмещения причиненного государству ущерба в 1 миллион 33 тысячи 700 сомов.

Избранная ему мера пресечения будет действовать как минимум до 11 марта. Подозреваемый отпущен из зала суда.

Уточняется, что Мунарбек Сайпидинов не может покидать территорию дома, находящегося в селе Савай. Также он обязан являться на допрос по первому вызову.

Суд также признал обоснованным его задержание по подозрению в совершении преступления по статье 320 (злоупотребление должностным положением) УК КР.

Отметим, что Мунарбек Сайпидинов приходится окул бала (посаженым сыном) экс-замглавы Таможенной службы Райымбеку Матраимову. До избрания меры пресечения он заявлял, что не считает себя виновным.

Его задержали 12 января. По версии следствия, при строительстве спортивного зала школы были завышены объемы выполненных работ на общую сумму более 1 миллиона сомов. М.С. также вместе с отдельными ответственными лицами принял в эксплуатацию указанный объект с некачественно выполненной работой.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179961/
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