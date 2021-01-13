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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Окул бала Райымбека Матраимова отпустили под домашний арест

Главу Савайского айыл окмоту Мунарбека Сайпидинова отпустили под домашний арест. Такое решение принял Ошский городской суд. 

Уточняется, что Сайпидинов не должен покидать дом с 22.00 до 6.00 два месяца. 

Отметим, что Мунарбек Сайпидинов приходится окул бала (посаженным сыном) экс-замглавы Таможенной службы Райымбеку Матраимову. Его задержали 12 января. По версии следствия, при строительстве спортивного зала школы были завышены объемы выполненных работ на общую сумму более 1 миллиона сомов. М.С. также вместе с отдельными ответственными лицами принял в эксплуатацию указанный объект с некачественно выполненной работой. Суд избрал ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179894/
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