В Ошской области при строительстве школьного спортзала украли 1 миллион сомов

Сотрудники ГКНБ задержали главу сельской управы Савай Кара-Суйского района Ошской области. Чиновник подозревается в злоупотреблении должностным положением. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Установлено, что при строительстве спортивного зала школы были завышены объемы выполненных работ на общую сумму более 1 миллиона сомов. М.С., также вместе с отдельными ответственными лицами, принял в эксплуатацию указанный объект с некачественно выполненной работой», — говорится в сообщении.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ по Ошу и Ошской области. В ГКНБ проводится досудебное производство по факту создания организованной группы для совершения различных преступлений, где глава сельской управы Савай М.С. проходит в качестве свидетеля.

По данным 24.kg, главу управы зовут Мунарбек Сайпидинов.