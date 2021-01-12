10:56
USD 83.19
EUR 101.39
RUB 1.12
Происшествия

В Ошской области при строительстве школьного спортзала украли 1 миллион сомов

Сотрудники ГКНБ задержали главу сельской управы Савай Кара-Суйского района Ошской области. Чиновник подозревается в злоупотреблении должностным положением. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Установлено, что при строительстве спортивного зала школы были завышены объемы выполненных работ на общую сумму более 1 миллиона сомов. М.С., также вместе с отдельными ответственными лицами, принял в эксплуатацию указанный объект с некачественно выполненной работой», — говорится в сообщении.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ по Ошу и Ошской области. В ГКНБ проводится досудебное производство по факту создания организованной группы для совершения различных преступлений, где глава сельской управы Савай М.С. проходит в качестве свидетеля.

По данным 24.kg, главу управы зовут Мунарбек Сайпидинов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/179628/
просмотров: 438
Версия для печати
Материалы по теме
Подозреваемого в получении взятки начальника медслужбы МВД оставили под стражей
VIP-квартиры, коттеджи и машины. Еще у одной судьи нашли неучтенные богатства
Статс-секретарь Минтранса возместил часть ущерба. Ему изменили меру пресечения
В Бишкеке задержан лжесотрудник ГКНБ
Буду править страной сам. Садыр Жапаров о родственниках и друзьях
Бывшего главу СЭЗ «Бишкек» Дуйшена Ирсалиева водворили в СИЗО ГКНБ
ГКНБ: Некоторые кандидаты якобы готовили революцию после выборов
В Финполе рассказали подробности задержания статс-секретаря Минтранса
Выборы президента. ГКНБ обвиняет в мошенничестве жену одного из кандидатов
Омурбек Бабанов вызван на допрос в ГКНБ
Популярные новости
Депутат Жанар Акаев избил свою жену. Она написала заявление в&nbsp;милицию Депутат Жанар Акаев избил свою жену. Она написала заявление в милицию
Вымогательство $250&nbsp;тысяч. Задержанными оказались Мелис Аспеков и&nbsp;Улан Джураев Вымогательство $250 тысяч. Задержанными оказались Мелис Аспеков и Улан Джураев
В&nbsp;Бишкеке учителя школы подозревают в&nbsp;развратных действиях В Бишкеке учителя школы подозревают в развратных действиях
Опубликовано видео задержания Мелиса Аспекова и&nbsp;Улана Джураева Опубликовано видео задержания Мелиса Аспекова и Улана Джураева
Бизнес
ОАО &laquo;Халык банк Кыргызстан&raquo; объявляет тендер по&nbsp;выбору страховой компании ОАО «Халык банк Кыргызстан» объявляет тендер по выбору страховой компании
Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны! Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны!
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
12 января, вторник
10:26
Граффити, посвященное утилизации отходов, появилось в Нарыне Граффити, посвященное утилизации отходов, появилось в Н...
10:19
Для зараженных COVID-19 свободны 329 коек в медучреждениях Бишкека
10:15
В ВОЗ исключили появление коллективного иммунитета к COVID в 2021 году
10:14
В городе Ош в ДТП пострадали три человека
10:01
Доллар в Кыргызстане вновь приблизился к отметке в 84 сома