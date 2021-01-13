Окул бала Райымбека Матраимова Мунарбек Сайпидинов не считает себя виновным

Сегодня Ошский городской суд изберет меру пресечения главе Савайского айыл окмоту Мунарбеку Сайпидинову.

Перед тем как войти в здание, Мунарбек Сайпидинов заявил журналистам, что не считает себя виновным. Чиновник уверен, что следствие во всем разберется.

Отметим, что Мунарбек Сайпидинов приходится окул бала (посаженным сыном) экс-замглавы Таможенной службы Райымбеку Матраимову. Его задержали 12 января. По версии следствия, при строительстве спортивного зала школы были завышены объемы выполненных работ на общую сумму более 1 миллиона сомов. М.С. также вместе с отдельными ответственными лицами принял в эксплуатацию указанный объект с некачественно выполненной работой.