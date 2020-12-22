Слукавил. Садыр Жапаров общался с Камчи Кольбаевым не только в СИЗО

Садыр Жапаров на прошлой неделе дал интервью одному из YouTube-каналов, где рассказал, что знаком с вором в законе Камчи Кольбаевым. Он сообщил, что познакомился с ним в СИЗО ГКНБ в 2010 году и больше они не виделись.

Однако в 2013-м депутат Жогорку Кенеша Джаныш Кудайбергенов на судебном процессе по делу Камчи Кольбаева заявил, что в доме кримавторитета видел Садыра Жапарова.

По словам Джаныша Кудайбергенова, с Камчи Кольбаевым сам он познакомился в 2007 году — на свадьбе.

Согласно его показаниям, в 2010-м Садыр Жапаров был дома у Камчи Кольбаева. То есть кандидат в депутаты слукавил, рассказав в интервью о том, что познакомился с кримавторитетом в СИЗО ГКНБ и больше с ним не виделся.

«В следующий раз я его (Камчи Кольбаева. — Прим. 24.kg) увидел в 2010 году. Тогда ко мне вечером приехал мой друг Арзыбек Бурканов. Он сказал, что у него возникли финансовые проблемы с партнером и он продал дом. В качестве оплаты он должен был передать денежные средства и участок в селе Бостери. Арзыбек Бурканов попросил меня подтвердить, что участок принадлежит ему. Мы поехали в Чолпон-Ату, зашли в дом. Там сидел Камчи Кольбаев. Кроме нас, там был еще и Садыр Жапаров. Еще раз я его видел в ресторане «Дилинджер». В тот день мне позвонил Бурканов и сказал, что его можно поздравить с назначением губернатором Баткенской области. Я и Улан Чолпонбаев поехали. Там был Камчи Кольбаев», — рассказал Джаныш Кудайбергенов на допросе в суде.