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Власть

Садыр Жапаров рассказал, как познакомился с Камчи Кольбаевым

Садыр Жапаров подтвердил, что знаком с Камчи Кольбаевым. Об этом он рассказал во время интервью одному из YouTube-каналов.

По его словам, он познакомился с Камчи Кольбаевым, когда сидел в СИЗО ГКНБ.

«Когда я после 2010 года сидел в СИЗО ГКНБ, у нас была очная ставка с Камчи Кольбаевым и мы там познакомились. Тогда его доставили из Саудовской Аравии. Мы сидели с ним напротив друг друга и отвечали на вопросы следователя. Следователь вел дело о событиях 2010-го. После этого я его не видел», — сказал Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177052/
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