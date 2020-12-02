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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Первый кандидат сдал подписные листы

Первый претендент на пост главы государства бизнесмен Бабыржан Тольбаев сдал сегодня подписные листы. 

По данным ЦИК, их принес уполномоченный кандидата. Срок сдачи истекает завтра после полуночи. 

Сдать нужно не менее 30 и не более 60 тысяч подписей. В течение восьми календарных дней Центризбирком проверит их на достоверность. 

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175293/
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Выборы президента. Первый кандидат сдал подписные листы