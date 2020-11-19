У Садыра Жапарова есть все основания проживать в государственной резиденции «Ала-Арча». Об этом 24.kg заявил руководитель информационного отдела президента Нургазы Анаркулов.

По его словам, Садыр Жапаров временно приостановил полномочия главы кабмина и на сегодня остается премьер-министром Кыргызстана.

«Поэтому у него есть все основания жить в государственной резиденции. Но отмечу, он только имеет право временно там проживать. Продукты, служебный транспорт, связь и все необходимое он обеспечивает себе сам», — сказал Нургазы Анаркулов.

Пресс-секретарь не ответил, почему Садыр Жапаров не подал в отставку, как это сделал в свое время Сооронбай Жээнбеков. Последний, напомним, ушел с должности премьер-министра на время предвыборной гонки в 2017 году. На его место был назначен Сапар Исаков. Садыр Жапаров же лишь временно сложил полномочия главы кабмина.

Отметим, что сегодня появилось фото Садыра Жапарова из государственной резиденции «Ала-Арча».

Садыр Жапаров 14 ноября сложил полномочии главы правительства. Его обязанности исполняет первый вице-премьер Артем Новиков, а и. о. президента стал спикер парламента Талант Мамытов.