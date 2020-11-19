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Общество

Присвоил штандарт? В соцсетях обсуждают фото Садыра Жапарова в резиденции

со страницы Садыра Жапарова
Фото со страницы Садыра Жапарова

Почему Садыр Жапаров не передал штандарт президента Таланту Мамытову? Вопросом в соцсетях задался пользователь Facebook Марат Тагаев.

«Рядовой гражданин по имени Садыр Жапаров носит с собой штандарт президента Кыргызской Республики. Он должен был передать его исполняющему обязанности главы государства Таланту Мамытову. Но в кабинете последнего его нет», — пишет он.

Садыр Жапаров аттуу катардагы жаран Кыргыз Республикасынын Президентинин желегин өзү менен кошо көтөрүп жүргөн жокпу?...

Опубликовано Маратом Тагаевым Четверг, 19 ноября 2020 г.

Фото Садыра Жапарова на фоне штандарта в кабинете президента в государственной резиденции «Ала-Арча» опубликовано сегодня под его обращением о новой редакции Конституции КР.

В соцсетях задаются вопросом, имеет ли Садыр Жапаров право после сложения полномочий и. о. главы государства жить в резиденции, поскольку он теперь является простым гражданином, претендующим на главный пост страны.

Отметим, что штандарт президента является знаком отличия и символом президентской власти в республике. Он вручается при вступлении в должность избранному главе государства во время инаугурации.

Местонахождением оригинала штандарта президента является служебный кабинет в резиденции главы государства в столице — Бишкеке.

Дубликат штандарта устанавливается рядом с Государственным флагом КР над резиденцией в столице, над другими резиденциями — во время пребывания президента, а также на транспортных средствах главы государства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173702/
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