Присвоил штандарт? В соцсетях обсуждают фото Садыра Жапарова в резиденции

Почему Садыр Жапаров не передал штандарт президента Таланту Мамытову? Вопросом в соцсетях задался пользователь Facebook Марат Тагаев.
«Рядовой гражданин по имени Садыр Жапаров носит с собой штандарт президента Кыргызской Республики. Он должен был передать его исполняющему обязанности главы государства Таланту Мамытову. Но в кабинете последнего его нет», — пишет он.
Фото Садыра Жапарова на фоне штандарта в кабинете президента в государственной резиденции «Ала-Арча» опубликовано сегодня под его обращением о новой редакции Конституции КР.
В соцсетях задаются вопросом, имеет ли Садыр Жапаров право после сложения полномочий и. о. главы государства жить в резиденции, поскольку он теперь является простым гражданином, претендующим на главный пост страны.
Отметим, что штандарт президента является знаком отличия и символом президентской власти в республике. Он вручается при вступлении в должность избранному главе государства во время инаугурации.
Местонахождением оригинала штандарта президента является служебный кабинет в резиденции главы государства в столице — Бишкеке.
Дубликат штандарта устанавливается рядом с Государственным флагом КР над резиденцией в столице, над другими резиденциями — во время пребывания президента, а также на транспортных средствах главы государства.