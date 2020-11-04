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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Спикер Жогорку Кенеша Канат Исаев подал в отставку

Спикер Жогорку Кенеша Канат Исаев подал в отставку. Об этом он заявил на сегодняшнем заседании в государственной резиденции «Ала-Арча».

Он будет баллотироваться в президенты.

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«Как известно, я отказался от исполнения обязанностей президента в связи с тем, что полномочия шестого созыва заканчиваются. Не хотел, чтобы были споры. Но сроки выборов в парламент отодвинули. Садыр Жапаров заявил о своем участии на выборах президента. Значит, спикер парламента может исполнять обязанности главы государства. Но партия «Кыргызстан» выдвинула меня на пост президента. Поэтому я решил сложить полномочия торага ЖК», — сказал Канат Исаев.

Он призвал коллег и политиков страны к ответственности.

«Сейчас предпринимаются попытки вернуть одномандатные округа. Но из-за них у нас ранее уже произошла революция. В случае возврата к мажоритарной системе появятся огромные округа, где решающую роль будут играть деньги. Простые люди не смогут баллотироваться в парламент. Давайте каждое решение будем принимать с ответственностью», — призвал Канат Исаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171860/
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