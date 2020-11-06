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Общество

У Совета судей новый председатель

Совет судей избрал председателя и его заместителя на очередном заседании.

Единогласным решением главой СС стала судья Верховного суда Чинара Садырова, а заместителем председателя избран судья Таласского административного суда Темирбек Ибраимов.

На заседании Совета судей были рассмотрены также вопросы о внесении изменения в положение о проведении конкурсного отбора кандидатов на должность судьи Кыргызской Республики, о внесении изменений в вопросы определения профессиональных и волевых качеств претендентов на должность судьи и критерии конкурсного отбора.

Напомним, что ранее решением СС от 16 октября были прекращены полномочия председателя Совета судей Нурланбека Атаназарова, так как он был исключен из состава на основании поданного заявления.

Новоизбранная председатель совета Чинара Садырова до сегодняшнего дня была заместителем председателя и председателем бюджетной комиссии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172273/
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