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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Экс-глава Совбеза Кенешбек Дуйшебаев назвал задержание Райымбека Матраимова шоу

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров еще не подписал указ об отставке секретаря Совета безопасности. Об этом Кенешбек Дуйшебаев сообщил на пресс-конференции.

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По его словам, он согласился на должность при экс-президенте Сооронбае Жээнбекове.

«16 октября исполняющий обязанности президента заявил, что будет бороться с коррупцией, коронавирусом, оптимизировать систему аппаратов госуправления. Мы подготовили аналитические записки о распространении коронавируса, состоянии Вооруженных сил, влиянии криминалитета, совершенствовании работы Совбеза. Было предложено провести заседание. Однако разочарование быстро пришло — материалы не рассмотрены, хотя там горящие темы. Новая власть занялась распределением должностей, никаких действий по нашим предложениям нет», — сказал Кенешбек Дуйшебаев.

Он добавил, что громкие задержания оказались театрализованным шоу. Например, задержание бывшего зампредседателя Таможенной службы Райымбека Матраимова.

«ГКНБ на весь мир заявил, что Райымбек Матраимов нанес ущерб государству. Следовательно, есть вопросы: когда и кем возбуждены уголовные дела в отношении него, когда установлена преступная деятельность, кем был выявлен экономический вред? Видя все это, я решил уйти в отставку», — сказал Кенешбек Дуйшебаев.

Напомним, что Райымбек Матраимов фигурирует в уголовном деле по факту коррупции в Таможенной службе. В ноябре 2019 года его уже вызывали на допрос в ГКНБ. Сразу после допроса отпустили. В октябре органы нацбезопасности начали досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и заявил, что готов возместить в бюджет 2 миллиарда сомов. Суд отпустил Райымбека Матраимова под подписку о невыезде.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170881/
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