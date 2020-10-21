Вице-премьер-министр прокомментировал санкцию Райымбеку Матраимову

Граждане, у которых имеются факты правонарушений со стороны экс-зампредседателя таможни Райымбека Матраимова, должны обратиться в правоохранительные органы. Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер-министр Максат Мамытканов.

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По его словам, закон позволяет заключение сделки со следствием, и нельзя диктовать следователям, как себя вести.

«В отношении Райымбека Матраимова проводится расследование. Если у людей есть сведения о других фактах правонарушений, они могут обратиться в правоохранительные органы. Мы должны дать посыл обществу, что любой человек, независимо от ранга, будет проверен, а все имеющиеся факты — рассмотрены. Мы должны дать правоохранителям возможность действовать в рамках своих полномочий без оглядки на кого-то. Каждый следователь, прокурор и судья должны принимать решение сами», — сказал Максат Мамытканов.

Напомним, что Райымбек Матраимов фигурирует в уголовном деле по факту коррупции в Таможенной службе. В ноябре 2019 года его уже вызывали на допрос в ГКНБ. Сразу после допроса отпустили. В октябре органы нацбезопасности начали досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и заявил, что готов возместить в бюджет 2 миллиарда сомов. Суд отпустил Райымбека Матраимова под подписку о невыезде.