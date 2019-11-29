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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Райымбек Матраимов вызван на допрос в ГКНБ

Бывший первый заместитель руководителя Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов вызван на допрос в ГКНБ. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что Райымбек Матраимов будет допрошен в рамках досудебного производства, зарегистрированного по материалам журналистского расследования в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 39 и статьей 130 части 1 (покушение на убийство) УК КР. Межведомственной следственной группой продолжаются следственные мероприятия.

Напомним, журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывается, что китайскому бизнесмену Айеркену Саймаити на территории Кыргызстана неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он вынужден был бежать в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.
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