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Происшествия

Начато досудебное производство по серым схемам Райымбека Матраимова

Начато досудебное производство по факту коррупции на таможне. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Установлено, что в системе ГТС с начала 2016 года по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ГТС и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Сейчас в рамках досудебного производства проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий, направленных на проверку деятельности Таможенной службы за указанный период, установлению размера нанесенного ущерба бюджету государства и круга лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/169740/
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