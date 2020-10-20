Райымбек Матраимов готов возместить ущерб: на счет ГКНБ уже поступили деньги

Экс-заместитель председателя Таможенной службы Райымбек Матраимов готов возместить ущерб. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ГКНБ.

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Уточняется, что по результатам проведенных следственных действий был установлен предварительный ущерб, причиненный преступными действиями Райымбека Матраимова, он составил около 2 миллиардов сомов.

«На основании полученных доказательств, свидетельствующих о виновности Райымбека Матраимова, последний был уведомлен о подозрении в совершении преступления по статье «Коррупция». Подозреваемый заявил ходатайство о сотрудничестве со следствием и готов возместить полностью ущерб в бюджет до конца ноября. Он уже совершил первый платеж в размере 80 миллионов сомов на депозитный счет ГКНБ», — сказали в ГКНБ.

В ведомстве отметили, что мера пресечения Райымбеку Матраимову будет избрана сегодня.

Напомним, что Райымбек Матраимов фигурирует в уголовном деле по факту коррупции в Таможенной службе. В ноябре 2019 года его уже вызывали на допрос в ГКНБ. Сразу после допроса отпустили. В октябре органы нацбезопасности начали досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.