Садыр Жапаров: Мы будем защищать бизнес от криминала

«Мы будем защищать бизнес от криминала и от чиновников, которые были связаны с криминалом», — заявил сегодня на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров.

По его словам, во внешней политике надо вести политику по возвращению доверия к Кыргызстану как к правовой стране. Он также дал особое поручение правоохранительным органам, особенно Генеральной прокуратуре, чтобы они не ставили препятствий для предпринимателей, инвесторов и туристов.

«Надо запретить своевольные назначения руководителей на местах, рейдерские захваты, несанкционированные вмешательства в работу промышленных объектов. Надо искоренить необоснованное вмешательство в бизнес со стороны правоохранительных органов. Предприниматели должны быть защищены», — подчеркнул Садыр Жапаров.

«В последнее время были сложности у Джеруя, Алтынкена, Терексая. Их собственность была разграблена. И без этого экономика пострадала из-за COVID-19. Мы должны правильно понимать народ. Это все делается из-за того, что не были проведены работы с местным населением. Но не надо останавливать работу предприятий. Нам нужно немного времени. Вся руда и природные богатства должны приносить прибыль в доход государства», — отметил премьер-министр.

При этом он отметил, что падение экономики в 2020 году ожидается в пределах 6 процентов. Поэтому все вместе должны сообща помогать экономике подниматься.

«И я надеюсь, что мы улучшим экономическую активность страны. Иначе мы не сможем выполнить социальные обязательства перед народом», — заключил Садыр Жапаров.