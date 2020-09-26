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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 21-25 сентября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Посол Франции в Кыргызстане Микаэль Ру завершает свою дипломатическую миссию.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Кыргызстане проработал в должности с сентября 2016 года.

За личный вклад в развитие и укрепление кыргызско-французского сотрудничества Микаэль Ру награжден Почетной грамотой Министерства иностранных дел КР.

Назначен заместитель председателя Национального статистического комитета.

Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Кубанычбек Акмырзаев стал заместителем председателя Национального статистического комитета КР.

О новом заместителе известно мало. Ранее он был и.о. заместителя директора Государственного агентства связи при Государственном комитете информационных технологий и связи, а также ведущим специалистом отдела методологии и обработки данных управления статистики домашних хозяйств Нацстаткома.

В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки.

Директором муниципального предприятия «Бишкекское агентство ритуальных услуг» стал Кубанычбек Усупбаев, ранее он был главным инженером этого МП.

На его место назначен Суйоркул Раев, он также работал в Бишкекском агентстве ритуальных услуг, сначала главным экономистом, позже заведующим отдела производства.

От занимаемой должности освобожден директор департамента городского хозяйства мэрии Нурлан Касымов. Временно исполняющим обязанности назначен его заместитель Максат Шеримбаев.

В муниципалитете напомнили, что на традиционной планерке 14 сентября мэр Азиз Суракматов выразил крайнее недовольство ходом цифровизации городских служб и предложил главе департамента уволиться.

Уволен начальник ОВД Араванского района Сактан Исмаилов.

Он освобожден от должности за ненадлежащее обеспечение общественного порядка в районе.

Ряд сотрудников ОВД привлечен к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что в Араванском районе во время агитации произошла драка с участием около 100 человек. В результате потасовки пострадали 12 местных жителей.

О кадровых перестановках с 14 по 18 сентября читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166416/
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