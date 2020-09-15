Главе департамента городского хозяйства Нурлану Касымову предложено уволиться. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, мэр Азиз Суракматов, выступая на традиционной планерке, выразил недовольство ходом цифровизации городских служб.

Он отметил, что бишкекчанам все еще сложно взаимодействовать с городскими службами, нет единого цифрового продукта, а муниципальные услуги стали настоящим «хождением по мукам» для них. Поэтому главе департамента городского хозяйства Нурлану Касымову предложено уволиться.