Выборы-2020. После массовой драки в Араванском районе уволен начальник ОВД

За ненадлежащее обеспечение общественного порядка в Араванском районе уволен начальник местной милиции Сактан Исмаилов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Уточняется, что ряд сотрудников привлечен к дисциплинарной ответственности.

«МВД предупреждает, что в отношении тех, кто провоцирует, умышленно нарушает общественный порядок во время агитационной кампании, будут приниматься меры в соответствии с законодательством. Граждане, нарушившие закон о выборах, будут строго наказаны. Досудебное производство по данному факту будет справедливым и законным, а виновные в обязательном порядке понесут наказание. Во время агитации в целях поддержания общественного порядка политические партии должны уведомить правоохранительные органы о запланированной встрече с населением», — отметили в МВД.

Напомним, в Араванском районе во время агитации произошла драка, где участвовали около 100 человек. В результате потасовки пострадали 12 жителей района.

Обе политические организации назвали инцидент провокацией и выступили с заявлениями.