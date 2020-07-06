Скончался экс-спикер парламента Чыныбай Турсунбеков. Об этом 24.kg сообщили в Жогорку Кенеше.

У Чыныбая Турсунбекова была двусторонняя пневмония. Последние дни парламентарий находился в крайне тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Двусторонняя пневмония диагностирована у Жылдыз Мусабековой, она находится в реанимации, а также у Бактыбека Турусбекова. Он лечится дома.

Напомним, что ранее коронавирус обнаружили у руководителя пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраима Нуракун уулу. Он уже выздоровел. COVID-19 заразились также член фракции «Кыргызстан» Бейшеналы Нурдинов и лидер «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев. Заражены также Экмат Байбакпаев и Тазабек Икрамов.

Коронавирусную инфекцию выявили и у работников аппарата ЖК.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у 25 сотрудников «Белого дома».