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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Скончался экс-спикер парламента Чыныбай Турсунбеков

Скончался экс-спикер парламента Чыныбай Турсунбеков. Об этом 24.kg сообщили в Жогорку Кенеше. 

У Чыныбая Турсунбекова была двусторонняя пневмония. Последние дни парламентарий находился в крайне тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 

Двусторонняя пневмония диагностирована у Жылдыз Мусабековой, она находится в реанимации, а также у Бактыбека Турусбекова. Он лечится дома.

Напомним, что ранее коронавирус обнаружили у руководителя пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраима Нуракун уулу. Он уже выздоровел. COVID-19 заразились также член фракции «Кыргызстан» Бейшеналы Нурдинов и лидер «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев. Заражены также Экмат Байбакпаев и Тазабек Икрамов.

Коронавирусную инфекцию выявили и у работников аппарата ЖК.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у 25 сотрудников «Белого дома»
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158522/
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